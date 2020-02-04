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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    kızları Arya ve Zeynep Mira ile güzel havanın tadını çıkardı

    Popçu 'ın eşi , önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile güzel havanın tadını çıkardı. Özlem Hanım, minik kızlarıyla çıktığı yürüyüşte bol bol selfie yaptı.

    Bütün kızlar toplandı

    Popçu 'ın eşi , önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile güzel havanın tadını çıkardı. Özlem Hanım, minik kızlarıyla çıktığı yürüyüşte bol bol selfie yaptı.

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