Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile güzel havanın tadını çıkardı. Özlem Hanım, minik kızlarıyla çıktığı yürüyüşte bol bol selfie yaptı.
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün kızları Arya ve Zeynep Mira ile güzel havanın tadını çıkardı. Özlem Hanım, minik kızlarıyla çıktığı yürüyüşte bol bol selfie yaptı.
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