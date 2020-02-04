Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı' sorusu! Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Peki, "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabı ne? İşte Milyoner'de geceye damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
04.02.2020 00:29
- Son Güncelleme: 04.02.2020 00:58
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