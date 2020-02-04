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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    'in kına gecesine ünlü yağdı

    ‘Geleneklerimize uygun bir şekilde evlenmek istiyorum’ diyen , önceki akşam kına gecesi düzenledi. Özbey, kendisi gibi birçok popçu arkadaşıyla 9 Şubat’taki düğün öncesi kurtlarını döktü... Eğlenceli törene Bengü, , ve gibi pop müziğin ünlü isimleri katıldı.

    Adet yerini buldu

    Pop müziğin başarılı ismi Merve Özbey, 9 Şubat'taki düğünü öncesinde kına gecesi düzenledi.


    Kozyatağı Hilton Otel'deki eğlenceli törene Bengü, Demet Akalın, İrem Derici ve Ece Seçkin gibi pop müziğin ünlü isimleri katıldı. İlerleyen saatlerde damat ve arkadaşları kınayı bastı.


    Kınayı basan damat Kenan Koçak, nişanlısını alnından öperken objektiflere takıldı.

    Gece boyunca kurtlarını döken , ara ara da gözyaşlarını tutamadı.

    Özbey, "Her şeyi iki tarafın istediği gibi örf ve adetlerimize uygun yapmaya çalıştık" dedi.


    Yakın arkadaşının kınasında hazır bulunan Bengü, "Merve, tanıdığım en vefalı insandır" diye konuştu.


    İrem Derici, yakın arkadaşı Özbey'i kına gecesinde yalnız bırakmadı. Gözyaşlarını tutamayan Derici Merve Özbey için "Ahiretlik dostum" dedi.


    Danla Bilic, davalık olduğu Aşkım Kapışmak'a attığı bakışla sosyal medyayı salladı.

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