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Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!

Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan şarkıcı Merve Özbey, önceki akşam dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirilen görkemli kına gecesineünlüler akın etti. Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı. Her daim bonkör oluşuyla tanınan Demet Aakalın'ın Merve Özbey'e kına hediyesi dikkat çekti. Merve Özbey kiminle evleniyor? Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir?

03.02.2020 09:39 - Son Güncelleme: 03.02.2020 09:39
Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!

MERVE ÖZBEY KİMİNLE EVLENİYOR?

Kenan Koçak, Merve Özbey ile nişanlanmasının ardından sorgulanan isim olmaya başladı. Nişanlılık sürecinin ardından evlilik için hazırlanan çift, dünya evine girmek için gün saymaya başladı. Peki, Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kenan Koçak'ın hayatına dair bazı detaylar

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Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!

MERVE ÖZBEY'iN NİŞANLISI KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!

Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey ise 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu.

Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu.

Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!

Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı.

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