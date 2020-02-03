Merve Özbey'in nişanlısı kim? Merve Özbey'in kına gecesinde Demet Akalın'dan şaşırtan hediye!
Kenan Koçak ile dünyaevine girecek olan şarkıcı Merve Özbey, önceki akşam dostlarının katıldığı görkemli bir kına gecesi düzenledi. İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleştirilen görkemli kına gecesineünlüler akın etti. Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı. Her daim bonkör oluşuyla tanınan Demet Aakalın'ın Merve Özbey'e kına hediyesi dikkat çekti. Merve Özbey kiminle evleniyor? Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir?
MERVE ÖZBEY KİMİNLE EVLENİYOR?
Kenan Koçak, Merve Özbey ile nişanlanmasının ardından sorgulanan isim olmaya başladı. Nişanlılık sürecinin ardından evlilik için hazırlanan çift, dünya evine girmek için gün saymaya başladı. Peki, Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir ve kaç yaşında? İşte, Kenan Koçak'ın hayatına dair bazı detaylar