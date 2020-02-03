Aslı Bekiroğlu çıplak ifşa görüntüleri kim paylaştı? Sorusu şuan en fazla merak edilienler arasına girmiş durumda. Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan ve iyice tanınan Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu söylenen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Twitter'de TT olan Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdı. Aslı Bekiroğlu'nun iCloud hesabının hacklendiği ve kendisine ait özel görüntülerin bu şekilde sızdırıldığı iddiası konuşuluyor. Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videolarının internete sızdığı iddiası, bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.