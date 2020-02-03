Bülent Ersoy, önceki akşam Maslak 1453'teki 'Yeni' adlı mekanın açılışında sahne aldı. Mekanı hınca hınç dolduran hayranlarını şarkılarıyLa mest eden Diva, konser sonrası soluğu Etiler Sarıhan Restoran'da aldı.



Ersoy, muhabirlerin sorularını yanıtlayan kadını reklam yapmakla suçladı.

Ersoy, kendisi için rezerve edilen masaya başka bir kadının oturması üzerine sinirlendi. Tartışma sonucu mekana gelen polis, olayı tatlıya bağladı.



Diva ile tartışan kadın, sanatçıdan şikayetçi olmayacağını söyledi.