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    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    ’un gecesi çorba oldu! Masasına başkası oturunca ortalık karıştı

    Önceki akşam Maslak’taki konseri sonrası çorbacıya giden ’un keyfi masasına başkasının oturmasıyla kaçtı... Ersoy, kendisi için rezerve edilen masaya başka bir kadının oturması üzerine sinirlendi. Tartışma sonucu mekana gelen polis, olayı tatlıya bağladı.

    Gecesi çorba oldu

    Bülent Ersoy, önceki akşam Maslak 1453'teki 'Yeni' adlı mekanın açılışında sahne aldı. Mekanı hınca hınç dolduran hayranlarını şarkılarıyLa mest eden Diva, konser sonrası soluğu Etiler Sarıhan Restoran'da aldı.


    Ersoy, muhabirlerin sorularını yanıtlayan kadını reklam yapmakla suçladı.

    Ersoy, kendisi için rezerve edilen masaya başka bir kadının oturması üzerine sinirlendi. Tartışma sonucu mekana gelen polis, olayı tatlıya bağladı.


    Diva ile tartışan kadın, sanatçıdan şikayetçi olmayacağını söyledi.

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