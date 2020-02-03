2020 yılı bazı ünlü isimlere bereketiyle geldi. Özellikle son dönemin aranan isimleri arasında olan Aslı Enver, Serenay Sarıkaya, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül gibi güçlü oyuncular geçen yıla oranla aldıkları ücrete zam yaptı. Ünlü bir krem markasının reklam yüzü olan başarılı oyuncu Aslı Enver'in reklamdan aldığı ücret ortaya çıktı. İşte ünlülerin 2020 kazançları...

Hareketli sahnelere çok yakıştırılan oyuncunun reklam performansı hayranlarından tam not aldı. Geçtiğimiz yıllarda giyim ve çorap reklamında da oynayan Aslı Enver'in son projeden aldığı rakam ise dudak uçuklattı. Reklam yüzü olduğu firmaların satışlarını artıran Enver, iddialara göre son işinde 1 milyon lira kazandı. Oyuncu, önceki akşam ise Ortaköy Esma Sultan yalısında yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Enver, tanıtımda şıklığıyla göz kamaştırdı.

Cilt bakımına dikkat eden Enver, hemcinslerine şöyle seslendi: "Kadınlara her sabah yüzlerini yıkamalarını ve güvendikleri bir nemlendiriciyi kullanmalarını ve tabii ki sağlıklı beslenmelerini öneriyorum."

HOLLYWOOD YILDIZI GİBİ

Aslı Enver'in oynadığı krem reklamındaki aksiyon dolu sahneler. Hollywood filmlerini aratmadı.

HÜLYA AVŞAR'IN KAZANCI

Yıllardır dizi, film, reklam gibi birçok projede yer alan 55 yaşındaki güzel oyuncu, yatırımlarını arsa ve gayrimenkul üzerine yapıyor. İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunan Hülya Avşar, 2017'de, bir yatak markasının reklam yüzü olmuş, 2 milyon TL almıştı. Marka geçtiğimiz aylarda, satışları yüzde 70 artıran Hülya Avşar ile ikinci kez masaya oturdu. 2021'e kadar anlaştığı Hülya Avşar'a 6 milyon TL daha ödedi. Toplamda 8 milyon TL kazanan Avşar aynı zamanda işsiz gençlere de kapı açtı. Hülya Avşar 30 yıldır yaptığı her film, dizi, program ve reklam anlaşmasına şöyle bir madde koyuyor: Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak.

Firma ya da yapımcı, Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar'ın 1989'dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350'nin üzerine çıktı. 20 yılda tenis sporuna kazandırdığı genç 1000 oldu. Hülya Avşar her yıl 30 üniversite öğrencisine de burs veriyor. Hülya Avşar reklam filminde makyajla yaşlandırıldı. Bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

SERENAY SARIKAYA'NIN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

İki sezondur 'Alice' müzikaliyle kapalı gişe oynayan Serenay Sarıkaya, 'Fi'den bölüm başı aldığı 40 bin TL'yi 3 katına katladı. Sarıkaya'nın yeni projelerinden 150 bin TL istediği iddia edildi.

FAHRİYE EVCEN'İN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

Anne olduktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen de 100 bin TL ücretle ekranlara dönmeyi kabul ediyor.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

Sefirin Kızı' ile sezona damga vuran Neslihan Atagül de 2020'yi kazançlı karşılayan yıldızlardan oldu. Atagül'ün yeni dizisi için 80 bin TL'ye el sıkıştığı öğrenildi. Projelerinde başarılı işlere imza atan ünlülerin bu artışları, gelecek yıllara nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

BEREN SAATİN BÖLÜM BAŞI ALDIĞI ÜCRET

'Atiye' dizisiyle sektöre iddialı bir dönüş yapan Beren Saat ise gelen tekliflerden 200 bin TL istiyor.