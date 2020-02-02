Evlilik yolunda ilerleyen iş adamı Kaan Günay ile ABD'li model , aşk sarhoşu... Serfaty, önceki gün bu kareye 'Seni şişeleyip satmak istiyorum' notu düştü. Evlilik yolunda ilerleyen iş adamı Kaan Günay ile ABD'li model Jessica Michel Serfaty, aşk sarhoşu... Serfaty, önceki gün bu kareye 'Seni şişeleyip satmak istiyorum' notu düştü.
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