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    • 02.02.2020 06:58

    ile aşk yaşayan coştu! "Seni şişeleyip satmak istiyorum..."

    Evlilik yolunda ilerleyen ile 'li model , aşk sarhoşu... Serfaty, önceki gün bu kareye "Seni şişeleyip satmak istiyorum" notu düştü.

    Yenge coştu
    Evlilik yolunda ilerleyen Kaan Günay ile 'li model Jessica Michel Serfaty, aşk sarhoşu... Serfaty, önceki gün bu kareye "Seni şişeleyip satmak istiyorum" notu düştü.

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