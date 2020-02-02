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    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    ve aşkı , ilk kez el ele görüntülendi

    , eski eşi 'ın esmer bir güzelle yakalanmasının ardından önceki gece nispetteydi. Karaca ve aşkı , Akasya AVM'de el eleydi.

    İlk kez el ele
    Işın Karaca, eski eşi Tuğrul Odabaş'ın esmer bir güzelle yakalanmasının ardından önceki gece nispetteydi. Karaca ve aşkı Can Yapıcıoğlu, Akasya AVM'de el eleydi.

    EVLİLİK YOK ALBÜM VAR
    Popçu kendisinden 19 yaş küçük aşkıyla evlilik sorusuna "Düşünmüyoruz" deyip albüm yapacaklarını söyledi., ilk kez el ele görüntülendi.

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