Işın Karaca, eski eşi Tuğrul Odabaş'ın esmer bir güzelle yakalanmasının ardından önceki gece nispetteydi. Karaca ve aşkı Can Yapıcıoğlu, Akasya AVM'de el eleydi.
EVLİLİK YOK ALBÜM VAR
Popçu kendisinden 19 yaş küçük aşkıyla evlilik sorusuna "Düşünmüyoruz" deyip albüm yapacaklarını söyledi., ilk kez el ele görüntülendi.
EVLİLİK YOK ALBÜM VAR
Popçu kendisinden 19 yaş küçük aşkıyla evlilik sorusuna "Düşünmüyoruz" deyip albüm yapacaklarını söyledi., ilk kez el ele görüntülendi.
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