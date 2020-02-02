Önceki gün Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Etiler'deki merkezinde Coşkun Sabah ve Hilal Özdemir'in katıldığı törende Kızılay adına bağışlanan 15 tekerlekli sandalye teslim edildi. Önceki gün Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Etiler'deki merkezinde Coşkun Sabah ve Hilal Özdemir'in katıldığı törende Kızılay adına bağışlanan 15 tekerlekli sandalye teslim edildi.
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