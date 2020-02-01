Türk dizileri, son yıllarda tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaştı... Atv'nin reyting rekorları kıran 'Son, Kara Para Aşk, Ezel ve Hercai' gibi yapımları da bu süre zarfında Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın her noktasında izlenmeye başlandı.

ABD'li Türk dizisi tutkunları ise Facebook'ta bir grup açtı. Bu grupta oyuncularla ilgili son haberleri paylaşan Amerikalılar, sık sık buluşup Türkiye'ye de gelmeye başladı. Daha önce İstanbul ve Kapadokya başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasını gezen Amerikalılar, şimdi de dizilerden etkilenip Türkçe öğrenmeye başladı.

TATİLE DE GELİYORLAR

Miamili Adrienne Luedeking, "Benim gibi dizileri izleyen 40 harika Amerikalı ve İngiliz kadınla geçen ay ilk defa Türkiye'ye gittik. Harika zaman geçirdik! Bu yıl tekrar gideceğiz. Şimdi haftada iki gün Türkçe dersi alıyorum. Türk kültürüne olan ilgimin hayatımın büyük bir parçası haline geldiği söylenebilir" dedi.



Adrienne Luedeking, şu sıralar bir dönem atv'de milyonlarla buluşan Karadayı ve Kara Para Aşk'ı izliyor.