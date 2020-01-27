Atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor. Çıtayı yükselten dizilerin başında Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Hercai geliyor. Büyük bir özveriyle çekilen dizi Türkiye'den sonra yurt dışı pazarında da oldukça ilgi gördü.

Natpe Miami Fuarı'nın ilk gününde atv'nin en çok izlenen dizilerinden olan 'Hercai' ve 'Kimse Bilmez', Angola ve Mozambik'e satıldı. Dizilerin Portekizce yayınlanacağı ZAP TV'nin Kanal Direktörü Patricia Abreu "atv iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.





Hercai ve Kimse Bilmez'in başrol oyuncuları performanslarıyla milyonların beğenisini kazanıyor.

İkİ dizi daha önce İsrail, Hırvatistan, Meksika, Kazakistan, Arnavutluk ve İspanya gibi ülkere satılmıştı.