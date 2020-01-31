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    • 01.02.2020 09:52
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    • 01.02.2020 09:52

    kim kazandı? Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? 10 bini kim aldı?

    yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. TV 8 ekranlarında reyting rekorları kıran yarışma programında kazanan isim bugün akşam saatlerinde belli olacak. Cuma günü final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisinin kim olacağı merak ediliyor. Özellikle şu saatlerde 24-31 Ocak haftasında hangi ismin birinci olduğu araştırılıyor. Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı sayfamızda olacak. Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neşe Can'ın evinde yapılıyor.

    31 Ocak Yemekteyiz kim kazandı?

    'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta yarışan beş isim de farklı özellikleri ile ön plana çıktı. İşte haftanın finaline dair detaylar...

    31 OCAK 2020 YEMEKTEYİZ'DE KİM ELENDİ?

    Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisi Türkan ve Seyhan oldu ve ikili ödülü paylaştı.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

    1. Gün yarışmacısı: Yasemin Erdem

    2. Gün yarışmacısı: Emin Bozdemir

    3. Gün yarışmacısı: Türkan Armutlar

    4. Gün yarışmacısı: Seyhan Çelik

    5. Gün yarışmacısı: Neşe Can

    GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zorlu günlerde birbirinden iddialı yarışmacıların ter döktüğü Yemekteyiz'de 20-24 Ocak 2020 haftasının birincisi Mercan oldu.

    YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

    1. Mercan: 34 Puan

    2. Ayşe: 27 Puan

    3. Filiz: 26 Puan

    4. Yıldız: 21 Puan

    5. Şinda: 18 Puan

    SEDA SAYAN VE YEMEKTEYİZ PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

    Pazartesi günü başlayan yarışma cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. Saat 16.00'da başlayan program bütün heyecanıyla izleyicilerin bütün ilgisini üzerine topluyor. Özellikle ev hanımlarının oldukça ilgisini çeken program yemekteyiz izle seçenekleriyle canlı yayın olarak internet üzerinden de izleyicilere sunuluyor.

    SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ

    Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Birçok yarışmacıyı ağırlayan program oldukça çekişmeli geçerken aynı zamanda farklı tatları da izleyiciyle buluşturuyor. Programın sunuculuğunu Seda Sayan üstlenirken farklı tarzlardaki yarışmacılarla izleyiciye eğlenceli saatler vaat ediyor.

    SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ FORMATI

    Farklı yörelerden beş kişiyi bir araya getiren yarışmanın formatı oldukça eğlenceli. Beş yarışmacı hafta içi her gün sırayla yarışarak yemekteyiz programında kendi seçtikleri menüyü hazırlıyor. Yarışmacıların her biri yemekleri tadıp daha sonrasındaysa puanlama gerçekleştiriyor. Seda Sayan'ın da puanlama yaptığı yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı birinci seçilerek büyük ödülü kazanıyor.

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