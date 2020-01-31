Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Yemekteyiz birincisi kim oldu? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. Yemekteyiz'de bu hafta yarışan beş isim de farklı özellikleri ile ön plana çıktı. İşte 31 Ocak Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

31 OCAK 2020 YEMEKTEYİZ'DE KİM ELENDİ?

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisi Türkan ve Seyhan oldu ve ikili ödülü paylaştı.

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YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün yarışmacısı: Yasemin Erdem

2. Gün yarışmacısı: Emin Bozdemir

3. Gün yarışmacısı: Türkan Armutlar

4. Gün yarışmacısı: Seyhan Çelik

5. Gün yarışmacısı: Neşe Can

GEÇEN HAFTA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Zorlu günlerde birbirinden iddialı yarışmacıların ter döktüğü Yemekteyiz'de 20-24 Ocak 2020 haftasının birincisi Mercan oldu.

YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

1. Mercan: 34 Puan

2. Ayşe: 27 Puan

3. Filiz: 26 Puan

4. Yıldız: 21 Puan

5. Şinda: 18 Puan

SEDA SAYAN VE YEMEKTEYİZ PROGRAMI YAYIN SAATLERİ

Pazartesi günü başlayan yarışma cuma günü puanlamanın yapılması ve birincinin seçilmesiyle sonlanıyor. Saat 16.00'da başlayan program bütün heyecanıyla izleyicilerin bütün ilgisini üzerine topluyor. Özellikle ev hanımlarının oldukça ilgisini çeken program yemekteyiz izle seçenekleriyle canlı yayın olarak internet üzerinden de izleyicilere sunuluyor.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ

Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile Yemekteyiz programı hız kesmeden devam ediyor. Birçok yarışmacıyı ağırlayan program oldukça çekişmeli geçerken aynı zamanda farklı tatları da izleyiciyle buluşturuyor. Programın sunuculuğunu Seda Sayan üstlenirken farklı tarzlardaki yarışmacılarla izleyiciye eğlenceli saatler vaat ediyor.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ FORMATI

Farklı yörelerden beş kişiyi bir araya getiren yarışmanın formatı oldukça eğlenceli. Beş yarışmacı hafta içi her gün sırayla yarışarak yemekteyiz programında kendi seçtikleri menüyü hazırlıyor. Yarışmacıların her biri yemekleri tadıp daha sonrasındaysa puanlama gerçekleştiriyor. Seda Sayan'ın da puanlama yaptığı yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı birinci seçilerek büyük ödülü kazanıyor.