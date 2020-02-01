Şu sıralar Jet Sosyete'de Melike karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu müstehcen fotoğrafları ve videoları sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafların ortaya çıkması sonrası Aslı Bekiroğlu'dan açıklama bekleniyor. Aynı zamanda insanlar Görüntüler Aslı Bekiroğlu'na mı ait sorusuna yanıt ararken Instagram hesabı hacklenip hacklenmediğini de merak ediyor.

GÖRÜNTÜLER ASLI BEKİROĞLU'NA MI AİT?

İnternette çektiği videolar sonrası oyunculuk dünyasına giren Aslı Bekiroğlu, Star tv'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi ile daha da ünlü oldu. Bu sabah ise Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu öne sürülen ifşa fotoğrafları ortaya çıktı. Yatak odasında, tuvalette çekilmiş görüntüler ile bir çok çıplak fotoğraf ve videoların da görüntüler sonrası Aslı Bekiroğlu'ndan bir açıklama gelmedi. Ünlü oyuncunun iPhone'da kullanılan iCloud hesabının hacklendiği düşünülüyor. Instagram hesabının hacklenip hacklenmediği ise henüz bilinmiyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Aslı Bekiroğlu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Suna karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

Aslı Bekiroğlu, 1.62 metre boyunda, 52 kilo ve Akrep burcudur.

ASLI BEKİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan) (TV Dizisi)

2018 – Jet Sosyete (Melike) (TV Dizisi)

2017 – Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Ceylan) (Sinema Filmi)

2016 – Gülümse Yeter (Yasemin) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Sera) (TV Dizisi)