Son dakika haberleri: Mehmet Ali Erbi'in vasiyeti hakkında kızı Yasmin ilk kez konuştu: Kendinizi benim yerime koyun!

Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle aylarca hastanede kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erbil'in vasiyetini hazırladığı iddia edilmişti. Kızı Yasmin Erbil, konuya açıklık getirdi.

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattığı iddia edilmişti. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil'le evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil ile önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hızlı adımlarla yürüyen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

"O ÇOK GÜÇLÜ"

Uzun süredir tedavi gören babasının sağlığı hakkında konuşan Yasmin Erbil, "Bazen üzücü haberler çıkıyor, tedavisi devam ediyor. İnşallah daha iyi olacak, o çok güçlü" dedi.

"KENDİNİZİ BENİM YERİME KOYUN"

Geçtiğimiz günlerde babasının vasiyetini yazdığı iddiasına açıklık getiren Erbil, şunları söyledi: Çok çirkin bir haber, tabii ki öyle bir şey yok. Kendinizi benim yerime koyun, sabah kalkıyorsunuz ve böyle haberler görüyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil, biraz daha sağduyulu olmalarını rica ediyoruz.