Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyordu. Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta tüm enerjisiyle devam ediyor. Gelinler ve kayınvalideler arasında ise çekişme yine eksik olmadı. Fakat son gelen haber izleyicileri şaşırttı. Gelinim Mutfakta haftanın en düşük puanını alan gelin 47 puanla Nihan ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecekti fakat Fatih Ürek, programın 450. bölümü dolayısıyla eleme yapılmadı. İşte puan durumu ve detaylar takvim.com.tr'de

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

FATİH ÜREK YARIŞMACILARA GÜVEN TESTİ UYGULADI

Gelinler ve kayınvalideler birbirlerinin direktifleriyle fare kapanlarının üzerinden atlayarak ilerlemeye çalıştı. Yarışmacılar bir yandan gerilirken bir yandan da oldukça keyifli dakikalar yaşadı.

Burçin'in üst üste gün birincisi olmasının üzerine kayınvalidesi Özden'nin kendilerinin çok kazandığını, biraz da başkalarının kazanmasını istediğini söylediği video Burçin'i oldukça kızdırdı.

HAFTANIN FİNALİNDE NURCAN HANIM DUYGUSALLAŞIYOR

Hafta finalinde Nurcan Hanımı duygusallaştıran olay ne? Burçin'in, yarışmadan eleneceğini söyleyerek Nihan için hazırladığı işaretler kaynanası Nurcan Hanımı çok sinirlendiriyor. Nurcan Hanımın, "Bunu yapacağını bilseydim, öbür gelinimle yarışmaya gelirdim" sözleri Nihanı çok kırıyor. Hafta finalinde gözyaşlarını tutamayan Nurcan Hanım neden bu kadar duygusallaşıyor? Yarışmaya kim veda edecek, kim 5 altın bileziği koluna takacak?

GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN GİTTİ?

Gelinim Mutfakta Elif ve kayınvalidesi Çiğdem'in fragmanda olmaması üzerine sorulan sorulara Çiğdem kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Elif, programda çalışan bir editöre neden programdan ayrıldıkları ile ilgili bir video gönderdiğini söyledi. Ancak videonun içeriği ile ilgili bilgi vermedi. İşte Gelinim Mutfakta Elif'in o açıklaması:

"Fragmandada görüldüğü gibi artık biz yokuz arkadaşlar. Neden olmadığımızı video çekip yolladı kayınvalidem. Sebebi editöre yayınlaması için gönderdiğimiz videoda var.Orada olmayacağımızdan ne kanalın ne Fatih Ürek'in nede ekipten bir kişi hariç diğerlerinin haberi yok. Bu editör arkadaşın cesareti varsa yolladığımız videoyu pazartesi yayınlar herkes öğrenir neden orada olmadığımızı. Tabi yayınlarsa başına gelecekleri bildiği için eminim bu videoyu yayınlatamayacak. Muhtemelen Fatih Ürek ve kanala bu video gitmedi ve bende onlara özel olarak ulaşamayacağımdan burdan bunu bir ihbar olarak değerlendirebilirler. Delillerle beraber bu editör arkadaş hakkında kanala vermem gereken bilgiler var. Kanala yarın birgün zarar vermesin diye bu editör arkadaş,kanalın bu işe el koyması lazım. Haklarım için söz konusu şahsa karşı ben yasal süreci başlatacağım.

Fatih Ürek sizi çok seviyorum vedalaşamadık bile.Ekibin geri kalanına ayrıca bizimle çok iyi ilgillenen kanal d'ye çok teşekkür ederim."

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Hijyene bir hayli önem gösteren ve arkadaşlarını bu yönde uyaran Elif'in bu tutumu, diğer yarışmacıların tepkisini çekmişti. Gelinim Mutfakta'ya katılan Elif Akçam, programa 3'ncü kez dönmüştü. Hemşire olan Elif, sakin ve ağır başlı bir karaktere sahip. Sesini hiçbir zaman yükseltmese de üzerine gelenlere dişlerini göstermekten çekinmiyor.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim 44 puanla Burçin ve kayınvalidesi Özden Hanım oldu.

Günün en düşük puanını alan 7 puanla Burçin

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 9 puanla Aleyna

Günün en yüksek punaını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Dilara oldu.

Elif ise 14 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BAŞVURU FORMU

Gelinim Mutfakta yarışması Fatih Ürek'in sunumu ile dört kayın valide ve gelinlerinin yarıştığı ve her hafta cuma günü büyük ödülün verildiği ve bir gelin ve kayınvalidenin elendiği bir yarışmadır. Gelinim Mutfakta yarışması eğlenceli ve izleyiciyi ekrana çekebilecek bir program. Yarışmada gelinler kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayacaklar, bu yarışta gelinleri an ve an izleyen kayınvalideler tabakların kime ait olduğunu bilmeden puanlama yapacaklar.

Gelinim Mutfakta'da gelinler cuma gününe kadar en yüksek puanı alırlarsa gelin ve kayınvalide birlikte birinci olacak ve 10 Bin Liralık 5 bileziğin sahibi olacak. Programda haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide ise yarışmaya veda edecek ve yeni gelin ve kayınvalide yarışmaya katılacak. Gelinim Mutfakta yarışma olmasının ötesinde yeni tatların ve lezzetlerin ekranlara geleceği bir program olacak.