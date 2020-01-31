31 Ocak Kuaförüm Sensin kim elendi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Ekranlarda merakla takip edilen programı Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programı yakından takip eden izleyiciler arama motorlarında 31 Ocak Kuaförüm Sensin'de kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Haftanın final bölümünü ekranları başında takip edemeyen izleyiciler şu saatlerde elenen ve birinci olan isim hakkında araştırma yapıyor.

31 OCAK KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de hangi ismin elendiği henüz belli olmadı. Elenen ve birinci olan isim belli olduğunda haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Kuaförüm Sensin'de geçen hafta 124 puanla haftanın galibi İsmihan ile Abdullah oldu. İkili 10 bin liralık ödülü kazandı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak.