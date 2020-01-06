Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

'Bir buçuk senedir yatıyorum' diyen ünlü komedyen, 'Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.