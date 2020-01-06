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Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 258 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını şaşırttı. 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı nedeniyle her ay düzenli olarak serum alıyor. 258 günlük yaşam savaşının ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak hastane koridorlarından kurtulamadı ünlü komedyen. Önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti. Mehmet Ali Erbil'in son halini gören hayranları ise ünlü şovmenin sağlığının iyiye gittiği yönünde yorumlar yaptı.

06.01.2020 14:03 - Son Güncelleme: 06.01.2020 14:42
Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, bir kanalda yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanına kadar her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

258 günlük yaşam savaşının ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak hastane koridorlarından kurtulamadı ünlü komedyen.

Önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı.

Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.

Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

'Bir buçuk senedir yatıyorum' diyen ünlü komedyen, 'Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.

Taburcu olan Mehmet Ali Erbil son haliyle şaşırttı! 258 günlük yaşam mücadelesinde büyük mutluluk

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

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