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    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    Hollywood yıldızlarının da müdavimi olduğu kampta stres attı! Harcadığı para 'yok artık' dedirtti

    , başrolündeki ‘Alice’ müzikalinin ara vermesini fırsat bilip soluğu ’daki bir merkezinde aldı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, Hollywood yıldızlarının da müdavimi olduğu kampta bir haftalık konaklama ve bakımlar için yaklaşık 40 bin TL harcadı.

    40 bin liralık arınma

    Başrolündeki 'Alice' müzikali nedeniyle kendisine zaman ayıramayan Serenay Sarıkaya, müzikalin ara vermesini fırsat bildi. 28 yaşındaki oyuncu, bir hafta önce Avusturya'ya gitti. , Hollywood starlarının müdavimi olduğu Viva Mayr isimli merkezde bir hafta vücudu ve ruhunu arındırdı.

    Özel teknikleriyle sağlığına sağlık katan oyuncu, cilt bakımından masaja kadar birçok yönteme başvurdu.

    SADECE KONAKLAMA 13 BİN TL...
    Geceliği 270 euro'luk odada bir hafta     kalan Serenay Sarıkaya; konaklama, bakım ve yol masraflarıyla birlikte bir haftada yaklaşık 40 bin TL harcadı.

    Sarıkaya, "Her şeyden izole güzel bir hafta geçirdim ki. Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey..." dedi.

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