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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    'ın paylaşımına 'tan beğeni geldi

    İrlandalı model ile 5 yıllık evliliği geçen yıl biten için annesi gelin arayışına girdi. Ünlü popçu ile yeni bir proje için buluşan , geçtiğimiz gün Ortaç ile karesini Instagram'da paylaştı.

    Annesi yakıştırdı

    İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği geçen yıl biten Serdar Ortaç için annesi gelin arayışına girdi. Ünlü popçu ile yeni bir proje için buluşan Caroline Yılmaz, geçtiğimiz gün Ortaç ile karesini Instagram'da paylaştı.

    İkilinin fotoğrafına anne Nesrin Ortaç'tan beğeni ve yorum geldi. Nesrin Hanım, Yılmaz'ın paylaşımına "İkiniz de çok zarifsiniz" yorumunu yaptı. İkiliyi birbirine yakıştıran anne Ortaç'ın bu hamlesi ise "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti.

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