Kenan Koçak'la 9 Şubat'ta evlenecek olan Merve Özbey'e önceki akşam arkadaşları bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü popçu, Nişantaşı'ndaki eğlencede kurtlarını doyasıya döktü.
Kenan Koçak'la 9 Şubat'ta evlenecek olan Merve Özbey'e önceki akşam arkadaşları bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü popçu, Nişantaşı'ndaki eğlencede kurtlarını doyasıya döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.