Libido' açıklamasıyla gündem olan Can Yaman'ın aklı başına geldi.

ORTALIK KARIŞMIŞTI

Geçen ay "Oyuncular, lidibosu olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılır" açıklamasıyla tepki çeken Can Yaman, günah çıkardı. Yaman, "Gerçek olduğunuzu nasıl ispatlarsınız?" diye soran İspanyol hayranına "Arka odaya geçelim" ahlaksız teklifiyle de haddini aşmıştı.

HAVASI SÖNDÜ...

Eleştiri yağmuruna tutulan 29 yaşındaki oyuncu, olay açıklamasının ardından bedelli askerlik görevi için İzmir'e gitmişti. Önceki gün askerden dönen Yaman'ın o eski havalı hallerinden eser yoktu. Önceki açıklamasından çark eden oyuncu, kendini şöyle savundu:

AKLI BAŞINA GELDİ

"Yanlış anlaşıldım. Libido, farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Bir insanın sevdiğini görünce gözünde oluşan pırıltıyı kastetmiştim. Konu başka yerlere gitti. Dallanıp budaklanacağını tahmin etmedim. Hata insan için. Ders çıkardım. Hayatta her şey tecrübe..."

Tepkiler üzerine İspanya'ya kaçan oyuncu, ay başında birliğine teslim olmuştu. Yaman, annesinin ziyaretiyle moral bulmuştu.