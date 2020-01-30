Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetikli hali yıllar sonra ortaya çıktı

Eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile hafızalara kazınan Türkan Şoray, Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın en çok sevilen kadın oyuncularının başında geliyor... Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

30.01.2020 22:35 - Son Güncelleme: 30.01.2020 22:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





