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    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    tarih yazıyor! Reytingleri alt üst etti

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait olan başrolünü karakteriyle 'in üstlendiği ''ın sekizinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. 100 program arasında birinci oldu.

    Kuruluş Osman tarih yazıyor

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

    atv'nin dizisi; Tüm Kişiler'de %12,87 izlenme oranı ve % 27,37 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,43 izlenme oranı ve % 25,39 izlenme payı, 20+ABC1'de % 12,78 izlenme oranı ve %28,42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    atv'nin reyting rekortmeni dizisi, önceki akşamki bölümüyle Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sıraya yükseldi.

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