Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

atv'nin dizisi; Tüm Kişiler'de %12,87 izlenme oranı ve % 27,37 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,43 izlenme oranı ve % 25,39 izlenme payı, 20+ABC1'de % 12,78 izlenme oranı ve %28,42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi, önceki akşamki bölümüyle Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sıraya yükseldi.