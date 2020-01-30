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    • 30.01.2020 11:13
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    • 30.01.2020 11:13

    29 Ocak : Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Afili Aşk, Zemheri reyting sıralaması

    açıklandı. Seyirciler, konusunda son gelişmeleri araştırıyor. Çarşamba akşamları atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlandığı sekizinci bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu. Öte yandan, Doğduğun Ev Kaderindir, Afili Aşk ve Zemheri dizilerinin reyting sonuçları da belli oldu. İşte 29 Ocak Çarşamba reyting sıralaması...

    29 Ocak reyting sonuçları

    Reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ile Kanal D'de yayınlanan Afili Aşk, Show TV'de seyirciyle buluşan Zemheri ile Tv8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in reyting sonuçları belli oldu. Dünkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Afili Aşk, Zemheri reyting sıralaması nasıl? İşte 29 Ocak reyting sonuçları...

    ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GALİBİ KURULUŞ OSMAN!

    Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı sekizinci bölümüyle Tüm Kişiler'de %12,87 izlenme oranı ve %27,37 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,43 izlenme oranı ve %25,39 izlenme payı, 20+ABC1'de % 12,78 izlenme oranı ve %28,42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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