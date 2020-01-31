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    • Magazin
    • 31.01.2020 07:04
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    • 31.01.2020 07:04

    İranlı modacı 'den İstanbul'da defile

    İranlı genç moda tasarımcısı , önceki akşam İstanbul'da defile düzenledi. Defileyi izlemeye gelenler arasında ile de vardı.

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