İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani, önceki akşam İstanbul'da defile düzenledi. Defileyi izlemeye gelenler arasında Bestemsu Özdemir ile Özlem Ada Şahin de vardı.
- Magazin
- 31.01.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 31.01.2020 07:04
İranlı genç moda tasarımcısı Farnaz Salmani, önceki akşam İstanbul'da defile düzenledi. Defileyi izlemeye gelenler arasında Bestemsu Özdemir ile Özlem Ada Şahin de vardı.
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