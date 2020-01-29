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    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    Popçu 'Yas' şarkısına klip çekti

    Popçu , 'Sığınak' albümünün ikinci video klibini önceki gün 'Yas' şarkısına çekti. Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında eksi 3 derece soğukla mücadele etti.

    Tuğba yas tuttu

    Popçu , 'Sığınak' albümünün ikinci video klibini önceki gün 'Yas' şarkısına çekti. Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında eksi 3 derece soğukla mücadele etti.

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