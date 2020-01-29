Popçu Tuğba Yurt, 'Sığınak' albümünün ikinci video klibini önceki gün 'Yas' şarkısına çekti. Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında eksi 3 derece soğukla mücadele etti.
Popçu Tuğba Yurt, 'Sığınak' albümünün ikinci video klibini önceki gün 'Yas' şarkısına çekti. Ünlü şarkıcı, çekimler sırasında eksi 3 derece soğukla mücadele etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.