Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Kemal Sunal'ın 'Üç Kağıtçı' filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulma filmlerini daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimiz bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Peki o filmlerde yapılan hatalar hiç dikkatinizi çekti mi? Bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmindeki çekim hatası görenleri şaşırttı. İşte dikkatli sinema izleyicilerinin gözünden kaçmayan ve 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

28.01.2020 19:53 - Son Güncelleme: 28.01.2020 19:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





