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    • 28.01.2020 08:03
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    • 28.01.2020 08:03

    tezkere sevincini annesiyle paylaştı

    Ocak ayının ilk günlerinde görevi için 'deki birliğine teslim olan , terhis oldu. 30 yaşındaki oyuncu, sevincini annesiyle paylaştı.

    Tezkere sevinci

    Ocak ayının ilk günlerinde görevi için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, terhis oldu. 30 yaşındaki oyuncu, sevincini annesiyle paylaştı.

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