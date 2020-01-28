Ocak ayının ilk günlerinde bedelli askerlik görevi için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, terhis oldu. 30 yaşındaki oyuncu, sevincini annesiyle paylaştı.
Ocak ayının ilk günlerinde bedelli askerlik görevi için İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, terhis oldu. 30 yaşındaki oyuncu, sevincini annesiyle paylaştı.
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