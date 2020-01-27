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Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz! Herkesi şaşırttı...

Ekranların sevilen dizisi 'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği 'Sibel' karakterini canlandıran Cansın Özyosun ise merak konusu oldu. 'En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tanınan Cansın Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şok etti. İşte Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'un o fotoğrafı...

27.01.2020 23:00 - Son Güncelleme: 27.01.2020 23:16
Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz! Herkesi şaşırttı...

'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz! Herkesi şaşırttı...

Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği 'Sibel' karakterini canlandıran Cansın Özyosun ise merak konusu oldu. '

Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz! Herkesi şaşırttı...

En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tanınan Cansın Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şoke etti.

Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz! Herkesi şaşırttı...

İşte Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'un o fotoğrafı...

Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz! Herkesi şaşırttı...

Cansın Özyosun

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