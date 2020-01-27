Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak sorusu izleyiciler merakla araştırılıyor. Survivor 2020 yeni sezonu için heyecan devam ederken Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihi açıkladı. Ayrıca yavaş yavaş yarışmada yer alacak isimler netleşmeye devam ediyor. Peki, 2020 Survivor yarışmacı kadrosu duyuruldu mu? İşte yeni sezon yayın tarihi

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020'de yarışacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başladı. İlk gelen isimler arasında Ersin Korkut yer alıyor. İkinci isim ise Uğur Pektaş olacak. Ilıcalı, Ersin Korkut'un ünlüler takımında yer almasının kesin, Uğur Pektaş'ın ise yüzde 90 ihtimali olduğunu söyledi.

Yarışmacılar henüz resmi olarak açıklanmadı. İsimler açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR 2020 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.