Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

Fahriye Evcen, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da oynayan eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve Karan adında bir de erkek evlat sahibi olan 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeni projesi için istediği para dudak uçuklattı! 3 yıldır setlerden uzak olan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu. Başarılı oyuncunun Eylül ayında yeniden ekranlara dönmek için istediği parayı duyanlar şaşırdı. Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayesi ise merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayesi ve bölüm başına alacağı ücret...

22.01.2020 14:37 - Son Güncelleme: 22.01.2020 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





