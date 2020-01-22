Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...
Fahriye Evcen, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da oynayan eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve Karan adında bir de erkek evlat sahibi olan 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeni projesi için istediği para dudak uçuklattı! 3 yıldır setlerden uzak olan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu. Başarılı oyuncunun Eylül ayında yeniden ekranlara dönmek için istediği parayı duyanlar şaşırdı. Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayesi ise merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayesi ve bölüm başına alacağı ücret...
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren eşi Burak Özçivit ile 29 Haziran 2017'de evlenen Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına almıştı. Güzelliği ve anneliği ile son günlerin çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Fahriye Evcen'in bölüm başı ne kadar aldığını öğrenmeye hazır mısınız?
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ
Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.