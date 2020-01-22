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Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

Fahriye Evcen, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da oynayan eşi Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve Karan adında bir de erkek evlat sahibi olan 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeni projesi için istediği para dudak uçuklattı! 3 yıldır setlerden uzak olan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu. Başarılı oyuncunun Eylül ayında yeniden ekranlara dönmek için istediği parayı duyanlar şaşırdı. Yaprak Dökümü ile yıldızı parlayan Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayesi ise merak konusu oldu. İşte Fahriye Evcen'in meşhur olma hikayesi ve bölüm başına alacağı ücret...

22.01.2020 14:37 - Son Güncelleme: 22.01.2020 14:49
Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

Fahriye Evcen'in bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı! 3 yıldır setlerden uzak olan Fahriye Evcen dizilerden bölüm başına 70 bin TL alıyordu. Şu ana kadar 6 dizi teklifini geri çeviren Fahriye Evcen, Eylül ayında ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren eşi Burak Özçivit ile 29 Haziran 2017'de evlenen Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına almıştı. Güzelliği ve anneliği ile son günlerin çok konuşulan ünlüleri arasında yer alan Fahriye Evcen'in bölüm başı ne kadar aldığını öğrenmeye hazır mısınız?

Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

FAHRİYE EVCEN BÖLÜM BAŞI NE KADAR ALIYOR 2020?

Posta'nın haberine göre; bölüm başı 70 bin TL alan Fahriye Evcen, zam yaptı. Fahriye Evcen bölüm başına 100 bin TL istiyor. Peki 33 yaşındaki Fahriye Evcen nasıl şöhet oldu? İşte ünlülerin meşhur olma hikayeleri...

Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

Sibel Can

Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.

Fahriye Evcen'in yeni projesi için alacağı para dudak uçuklattı! Bölüm başı 70 bin TL alıyordu...

Kıvanç Tatlıtuğ

Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.

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