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    • Magazin
    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    Oyuncu  ve Bebek'te görüldü

    Oyuncu , önceki akşam meslektaşı 'nın sevgilisi 'yla Bebek'te kahve içti. Hasret gideren ikili, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı.

    Hasret giderdiler

    Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla Bebek'te kahve içti. Hasret gideren ikili, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı.

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