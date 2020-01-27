Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla Bebek'te kahve içti. Hasret gideren ikili, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı.
Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam meslektaşı Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla Bebek'te kahve içti. Hasret gideren ikili, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı.
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