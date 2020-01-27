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    • Magazin
    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    ve ’u kuşattı!

    ve , ’u kuşattı. Çocuklarıyla Ayasofya’yı gezen sosyetik çift, ’dan da bol bol alışveriş yaptı. 'ya giden ailenin ilk durağı oldu.

    İstanbul masalı

    Muğla Kaplankaya'da yaşayan işadamı Burak Öymen ve eşi Çek model Tereza Maxova, sömestrı fırsat bilip hafta sonu çocuklarıyla megakenti ziyaret etti. 'ya giden ailenin ilk durağı Ayasofya Müzesi oldu. 1483 yıllık tarihi yapıyı baştan sona gezen ve fotoğraf çektiren aile, daha sonra Kapalı Çarşı'ya uğrayıp dükkanları turladı.


    DİLEK SÜTUNUNDA PARMAKLARINI ÇEVİRDİLER


    AYASOFYA'DA AİLE POZU VERDİLER


    FİNALİ ÇATIDA YAPTILAR

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