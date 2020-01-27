Muğla Kaplankaya'da yaşayan işadamı Burak Öymen ve eşi Çek model Tereza Maxova, sömestrı fırsat bilip hafta sonu çocuklarıyla megakenti ziyaret etti. Yarım Ada'ya giden ailenin ilk durağı Ayasofya Müzesi oldu. 1483 yıllık tarihi yapıyı baştan sona gezen ve fotoğraf çektiren aile, daha sonra Kapalı Çarşı'ya uğrayıp dükkanları turladı.



DİLEK SÜTUNUNDA PARMAKLARINI ÇEVİRDİLER



AYASOFYA'DA AİLE POZU VERDİLER



FİNALİ ÇATIDA YAPTILAR