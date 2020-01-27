Daha önce sosyetik güzel Aylin Koç ve şarkıcı Aleyna Tilki ile aşk yaşayan Dilan Erkaya, önceki akşam Bebek'te esmer bir güzelleydi. İkili, oturdukları Susam Kafe'de baş başa yemek yedi.
Çok acıkan ikiliden Erkaya, çorbasını kaşıkla içmeyi bırakıp tası ağzına dikerken objektiflere yakalandı. Flaşların patlamasıyla şok olan genç, "O kadar isim var beni çekmeyin" çıkışı yaptı.
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