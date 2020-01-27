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    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    ’nin oğlu hızlı çıktı!

    ’nin oğlu hızlı çıktı. Genç adam bu kez de esmer bir güzelle objektiflere takıldı Daha önce sosyetik güzel ve şarkıcı ile aşk yaşayan Dilan Erkaya, önceki akşam Bebek'te esmer bir güzelleydi.

    Bir kase aşk!

    Daha önce sosyetik güzel Aylin Koç ve şarkıcı Aleyna Tilki ile aşk yaşayan Dilan Erkaya, önceki akşam Bebek'te esmer bir güzelleydi. İkili, oturdukları Susam Kafe'de baş başa yemek yedi.

    Çok acıkan ikiliden Erkaya, çorbasını kaşıkla içmeyi bırakıp tası ağzına dikerken objektiflere yakalandı. Flaşların patlamasıyla şok olan genç, "O kadar isim var beni çekmeyin" çıkışı yaptı.

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