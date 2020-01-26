Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in vasiyetini hazırlattığı iddia edilmişti. Ünlü şovmenin eski eşi Nergis Kumbasar, iddialara yanıt verdi. Uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin, önceki akşam Armutlu'da bulunan bir mekanda görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin görüntü almalarını istemedikleri öğrenilen ikili, mekanı koşarak terk etti.

Son günlerde komedyenin hastalığından dolayı vasiyet hazırladığı haberlerinin sorulmasına Nergis Kumbasar sinirlendi. Ünlü oyuncu, "Vasiyet falan yok, öyle bir şey olabilir mi?" diyerek, tepki gösterdi.

Erbil ve Kumbasar, 1989 yılında evlenmiş, 1996'da boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden de Yasmin dünyaya gelmişti.

HASTANE MASRAFI 100-150 BİN TL

Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.