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    • 19.01.2020 10:31
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    • 19.01.2020 10:36

    : ini hazırlattı!

    2020'den sağlık dilediğini belirten Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan hamle geldi. Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve kemiklerin akciğer zarına batmasıyla yoğun bakıma kaldırılan, ardından kaçış sendromu hastalığının da nüksetmesi ile 234 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.

    HASTANE MASRAFI 100-150 BİN TL

    Uzun bir hastalık süreci geçiren 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığını ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini iddia edildi.

    Sunucu Seray Sever "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' dedi, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL hastaneye ödüyor" dedi.

    2020'DEN 'SAĞLIK DİLİYORUM' DEMİŞTİ...

    Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti, 'Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.'

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