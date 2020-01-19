2020'den sağlık dilediğini belirten Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan hamle geldi. Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve kemiklerin akciğer zarına batmasıyla yoğun bakıma kaldırılan, ardından kaçış sendromu hastalığının da nüksetmesi ile 234 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı.
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