Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.01.2020 20:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2020 20:30

    'da bugün neler yaşandı? Ailesi programına başvurdu! 23 yaşındaki Büşra günlerdir kayıp

    ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan 'da programında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki evli Büşra'dan 2 haftadır haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu. Peki, Bağcılar'daki evinde çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan genç kadına ne oldu? Esra Erol sır kayıpla ilgili son gelişmeleri 24 Ocak 2020 Cuma günü canlı yayında anlattı.

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "'da" programında flaş gelişme yayınlandı. 23 yaşındaki evli Büşra Elmas'tan 2 haftadır haber alamayan ailesi Esra Erol'a başvurdu.

    Bağcılar'daki evinde çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan genç kadına ne oldu? Esra Erol, sır kayıpla ilgili son dakika gelişmelerini 24 Ocak 2020 Cuma günü canlı yayınında anlattı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriEsra Erol'da bugün neler yaşandı? Ailesi Esra Erol'da programına başvurdu! 23 yaşındaki Büşra günlerdir kayıp
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri