Türk mutfağını ABD'ye tanıtan ünlü şef alışveriş yaparken hayatını kaybetti

ABD'ye 1970'lerin sonunda gelen ve New York restoran sektöründe 'Orhan Usta' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü. Yakınları, Yeğen'in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Hayata gözlerini 65 yaşında yuman Orhan Yeğen, New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi. Yeğen'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

ORHAN YEĞEN KİMDİR?

Orhan Yeğen, 1955 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

"Ben Türk mutfağı kültürümden asla ödün vermem" diyen Orhan Yeğen, restoranının köşesinde bazen müşteri gibi oturan bazen garson olan, bazen vale, bazen şef garson, bazen ahçı gibi mutfakta çalışan bir ustaydı.

Aslen İstanbullu olan ve 1977 yılında Amerika'ya gelen Orhan Yeğen, 2004 yılına kadar çeşitli yerlerde şef olarak çalıştı.

2004 yılında şip-şak restorantı kuran Orhan Yeğen, erken saatlerde açtığı lokantayı gece müşterilerini uğurladıktan sonra yine kendisi kapatıyordu.

Hızlı masasız servis mantığıyla açtığı mekanı 2 yıl sonra müşterilerinin ısrarı sonucu restoranta çevirdi. Orhan Yeğen'in açtığı şip-şak restoranın menüsünde 100'den fazla farklı Türk lezzeti bulunuyor.