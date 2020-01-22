Türk mutfağını ABD'ye tanıtan ünlü şef alışveriş yaparken hayatını kaybetti
Amerika’da 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü şeflerinden Orhan Yeğen, New York'da süpermarkette alışveriş yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Yeğen, yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini 65 yaşında yuman, "Ben Türk mutfağı kültürümden asla ödün vermem" diyen Orhan Yeğen kimdir?
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