Nusret'in 20 bin TL'lik sırrı ortaya çıktı! Nusret Gökçe'nin serveti merak konusu oldu

Nusret'in verdiği pozlar, çektiği videolar, yaptığı diğer tüm paylaşımlara bu uzmanın karar verdiği ve ikilinin hiç ayrılmadığı konuşuluyor. Öyle ki, Nusret dünyanın neresine giderse gitsin sosyal medya uzmanını da yanında götürdüğü iddia ediliyor.