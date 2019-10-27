Nusret'in 20 bin TL'lik sırrı ortaya çıktı! Nusret Gökçe'nin serveti merak konusu oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, açtığı restoranlarla büyümeye devam ediyor. Instagram'da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla bu sayıyı sürekli artırıyor. Nusret'in bu rakama ulaşmasındaki sır ortaya çıktı. Nusret Gökçe'nin serveti ise merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kısa sürede büyüyen ekonomisi hakkında konuşan Nusret, şirketinin marka değeriyle dudak uçuklattı.
27.10.2019 13:32
- Son Güncelleme: 27.10.2019 13:53
Nusret Gökçe'nin sırrı ortaya çıktı. Instagram'da 23 milyon 600 bin takipçisi olan Nusret Gökçe yaptığı paylaşımlarla bu sayıyı sürekli artırıyor. Nusret'in bu rakama ulaşmasındaki sırrın aylık 20 bin TL'ye işe aldığı sosyal medya uzmanı olduğu ortaya çıktı.
Nusret'in verdiği pozlar, çektiği videolar, yaptığı diğer tüm paylaşımlara bu uzmanın karar verdiği ve ikilinin hiç ayrılmadığı konuşuluyor. Öyle ki, Nusret dünyanın neresine giderse gitsin sosyal medya uzmanını da yanında götürdüğü iddia ediliyor.
Nusret'in yakınlarına, "Süper çalışıyor. Bu yüzden 2020'de ona iyi bir zam yapacağım, aylık maaşı 30 bin TL olacak." dediği iddia edildi.
Restoran zincirlerinin Türkiye'den sonra Avrupa'da da genişletmeye devam eden Nusret, geçtiğimiz aylarda kısa sürede büyüyen ekonomisi hakkında konuştu.
"400 DOLARA ÇALIŞAN BİR ADAMDIM"
Ertuğrul Özkök'e konuşan Gökçe, Las Vegas'a da restoran açacağını ve hedefinde Los Angelesolduğunu dile getirdi. Gökçe şu ifadeleri dile getirdi: