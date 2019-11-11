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  • 11.11.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 13:03

Nusret'in başı çalışanlarıyla dertte: Kendini mafya babası sanıyordu!

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen , New York’taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuştu. 4 çalışanı ‘Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı’ iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı. ABD mahkemesi, Gökçe’yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti. İşte Nusret çalışanlarının şoke eden iddiaları...

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen , New York'taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuştu.Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş 'Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı' iddiasıyla Nusret Gökçe'ye dava açmıştı. ABD mahkemesi, Gökçe'yi 237 bin dolar (1 milyon 366 bin TL) tazminat ödemeye mahkum etmişti.


New York Daily New Gazetesi, Nusret Gökçe'ye dava açan 4 kişiyle konuştu.

İŞTE ÇALIŞANLARIN NUSRET HAKKINDAKİ İDDİALARI

1- Nusret, New York'taki şubesinden günde 130 bin dolar (750 bin TL) ciro yapıyor.
2- Bize maaş ve bahşişler olmak üzere haftalık 2 bin dolar (11 bin 500 TL) ödüyordu. Ama bunun ne kadarının bahşiş olduğunu gizliyordu. Sorduğumuzda cevap vermiyordu.
3- Nusret bize diktatör gibi davranıyordu. Bize 'Benim adım Nusret, ben ne dersem o olur' diye bağırıyordu.
4- Sürekli izlediği 'Scarface' (Yaralı Yüz) filminin etkisindeydi. Kendini o filmdeki mafya babası sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu.


İŞTE TONY MONTANA KARAKTERİ

1983 yapımı 'Scarface'in (Yaralı Yüz) başrolünde Al Pacino oynamıştı. Brian DePalma'nın yönettiği filmde Al Pacino'nun oynadığı mafya babası 'Tony Montana' beyazperdenin unutulmaz karakterleri arasına girmişti.
Montana karakteri geldiği yerden daha yükseklere ulaşmak içim iddialı, cesur girişimlerde bulunuyordu. Zirve hırsı yüzünden sürekli suç işliyordu.

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KARTAL KARTAL

HAHAHAHA HERKES TONY OLUR AMMA HERKES İNSAN OLAMAZ.........................

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cevapla 11.11.2019 12:02
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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