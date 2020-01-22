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    • 22.01.2020 10:17
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    • 22.01.2020 10:17

    kimdir? Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği Kübra Kelkit'in mesleği nedir?

    kimdir? Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz ile gizlice evlenen Kübra Kelkit'in hayat hikayesi merak ediliyor. Bu bağlamda, internet üzerinde '' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Kübra Kelkit kimdir? Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği Kübra Kelkit'in mesleği nedir?

    Kübra Kelkit kimdir?

    Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit dünyaevine girdi. Bodrum Masalı, Çarpışma, Çukur gibi dizilerde gösterdiği performans ile izleyicinin gönlünü kazanan Alperen Duymaz ile sevgilisi Kübra Kelkit gizlice nikah masasına oturdu. Bu gelişmelerin ardından Kübra Kelkit'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Kübra Kelkit kimdir? Kübra Kelkit'in mesleği nedir?

    KÜBRA KELKİT KİMDİR?

    Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği Kübra Kelkit Ankara'da öğretmenlik yapıyor.

    Çiftin, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturduğu iddia edildi.

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