Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit dünyaevine girdi. Bodrum Masalı, Çarpışma, Çukur gibi dizilerde gösterdiği performans ile izleyicinin gönlünü kazanan Alperen Duymaz ile sevgilisi Kübra Kelkit gizlice nikah masasına oturdu. Bu gelişmelerin ardından Kübra Kelkit'in hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Kübra Kelkit kimdir? Kübra Kelkit'in mesleği nedir?

KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Alperen Duymaz'ın gizlice evlendiği Kübra Kelkit Ankara'da öğretmenlik yapıyor.

Çiftin, Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı nedeniyle erken nikah masasına oturduğu iddia edildi.