İstanbul'da bir grup öğrenci, otostop çekerken tesadüfen Hülya Avşar'a denk geldi. Ünlü oyuncuyu görünce şaşıran gençler Avşar'ın arabasına bindi. Yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu. Gençlerin "Nasılsınız Hülya Ablacığım? Takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine Avşar, "Nasılsınız? Otostop yapmak isteyen varsa bu güzergahta beni bulabilirler!" dedi.