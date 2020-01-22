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    • 22.01.2020 12:17

    Otostopçu gençleri arabasına alan : Bu güzergahta beni bulabilirler!

    Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla Sharon Stone'a benzetilen 56 yaşındaki , bir grup otostop çeken gençlere denk geldi. Ünlü oyuncuyu görünce şaşıran gençler Avşar’ın arabasına bindi. Yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu.

    İstanbul'da bir grup öğrenci, otostop çekerken tesadüfen 'a denk geldi. Ünlü oyuncuyu görünce şaşıran gençler Avşar'ın arabasına bindi. Yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu. Gençlerin "Nasılsınız Hülya Ablacığım? Takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine Avşar, "Nasılsınız? Otostop yapmak isteyen varsa bu güzergahta beni bulabilirler!" dedi.

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