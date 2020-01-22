- Magazin
- 22.01.2020 12:00
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- 22.01.2020 12:17
Otostopçu gençleri arabasına alan Hülya Avşar: Bu güzergahta beni bulabilirler!
Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla Sharon Stone'a benzetilen 56 yaşındaki Hülya Avşar, bir grup otostop çeken gençlere denk geldi. Ünlü oyuncuyu görünce şaşıran gençler Avşar’ın arabasına bindi. Yolda sohbet ederken çekilen görüntüler ise dün akşam sosyal medyaya damgasını vurdu.
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