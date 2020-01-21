Hülya Avşar öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte Avşar kızının olay yaratan cesur pozu
Hülya Avşar Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımıyla olay oldu. 56 yaşındaki Hülya Avşar, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın doğum günü için bir araya geldiği eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeniden evlenme iddialarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarına yenisini ekleyen Avşar kızı, verdiği poz ile çok konuşuldu. Siyah mini elbisesi ile bacak şov yapan Hülya Avşar, sporun gücünü bir kez daha hayranlarına göstermiş oldu. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen ünlü sanatçıyı görenler Hülya Avşar'ın nereli olduğunu da merak etti! Sizce Hülya Avşar nerelidir? İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan cesur pozu ve Avşar kızı başta olmak üzere sizi çok şaşırtacak olan ünlülerin memleketleri...
21.01.2020 17:02
- Son Güncelleme: 21.01.2020 17:23
Hülya Avşar cesur Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabını aktif kullanan Hülya Avşar, cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkartan sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçının yıldız emojisi ile yayınladığı kare 70 binden fazla beğeni aldı. Ayrıca Hülya Avşar, bu pozunu profil fotoğrafı da yaptı. Avşar kızını görenler Hülya Avşar'ın nereli olduğunu da bir hayli merak etti. İşte ünlülerin memleketleri...
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