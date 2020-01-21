Hülya Avşar öyle bir fotoğraf paylaştı ki... İşte Avşar kızının olay yaratan cesur pozu

Hülya Avşar cesur Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabını aktif kullanan Hülya Avşar, cesur bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gençlere taş çıkartan sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Ünlü sanatçının yıldız emojisi ile yayınladığı kare 70 binden fazla beğeni aldı. Ayrıca Hülya Avşar, bu pozunu profil fotoğrafı da yaptı. Avşar kızını görenler Hülya Avşar'ın nereli olduğunu da bir hayli merak etti. İşte ünlülerin memleketleri...