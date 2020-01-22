Bige Önal'ın frikiği magazin dünyasına bomba gibi düştü ve olay yarattı. Bu bağlamda Oyuncu Aras Bulut İymenli'nin sevgilisi Biga Önal rüzgarın azizliğine uğradı ve eteği açıldı. Süper mini elbisesinin rüzgarda açılmasından sonra Bige Önal'ın o halleri kayıtta olan kameralara takıldı. Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili'nin düğününe katılan çift daha sonra düğünden ayrıldı. Peki kimdir frikiği ile olay olan Bige Önal, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Bige Önal kimdir 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır.
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