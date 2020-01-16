Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir?
Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kısa süre önce yine yoğun bakıma kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili güzel haber geldi. Mehmet Ali Erbil'in hastalığı olan kaçış sendromu hastalığı nedir?
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