Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme! Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir?

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralanmış, kaburga kemiğini kırmış ve kanama geçirmiş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı ve kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı.

"BU GELİŞME HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Mehmet Ali Erbil'in Maslak'ta kaldığı özel hastanede bulunan şarkıcı Ercan Avşar, Snob Magazin muhabirine açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

AYDA 150 BİN TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 150 bin TL ödediği iddia edilmişti.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Tıp dilinde Clarkson hastalığı olarak bilinen Kaçış sendromu, damar içi kan basıncında meydana gelen dengesizlikle ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan damar içi sıvısının azalması ile ortaya çıkan şok atakları ortaya çıkar ve nadir görülür. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Hindistan, Japonya, ve Kuveyt de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından hastalar tespit edilmiştir. Yaşamı tehdit eden bir hastalıktır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Neye bağlı olduğu ve bedenin çalışmasının nasıl bozulduğu henüz tam olarak belli değildir. Kılcal damarların içinden dışarıya sıvı çıkış hız ve miktarında artış meydana gelir. Kılcal damarlarda ortaya çıkan bu değişiklikle damar dışına sıvı sızması artar.

Akciğer-kalp-karın zarı gibi bedenin iç boşluklarına ve kaslarının içine, damar içindeki sıvılar sızarak birikir. Damar içi kan basıncı-tansiyon azalınca şok tablosu gelişir. Damar içinden beden boşluklarına sıvı kaçışına neden olan ihtimaller olsa da esas neden bilinmemektedir.