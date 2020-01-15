Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim.' mesajını paylaşmıştı.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Mehmet Recep Aktuğ; 13 mayıs 1954 de İzmir Çeşme'de doğan sanatçı, ilk ve orta eğitimini izmir'de tamamladı. 1973 yılında liseye devam ederken anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla izmir "Mogambo" gece klubü'nde yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Aktuğ'un (d.1985) babasıdır.

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Şişli siyasal bilgiler yüksek okulunda okurken "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde ve Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Recep Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı. İlk plak ta Kaybolan Yıllar'dı.Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı.