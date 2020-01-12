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Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

Mehmet Ali Erbil'den gelen son dakika haberi milyonları kahretti! Geçtiğimiz günlerde "2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" şeklinde bir açıklama yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in yeniden yoğun bakıma kaldırılmasının ardından hayranları Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nedir? gbi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika bilgileri ve kızı Sezin Erbil'in açıklaması...

12.01.2020 10:31 - Son Güncelleme: 12.01.2020 10:31
Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

SEZİN ERBİL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den ilk açıklama geldi! Sezin Erbil " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

DOSTLARINA İÇİNİ DÖKTÜ

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu. Bu süreçte Erbil'i hiç yalnız bırakmayan yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar ile akşam yemeğinde buluşan Erbil, yakın dostlarına dede olmasından sağlık sorunlarına kadar birçok konuda açıklamalar yaparak içini dökmüştü.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

AYDA 150 BİN TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 150 bin TL ödediği iddia edilmişti.

Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

TABURCU OLDUKTAN SONRA NELER YAŞANDI?

Mehmet Ali Erbil 235 gün hastanede verdiği yaşam mücadelesini canlı yayında anlattı. Zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil'in değişimi dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil ve kaçış sendromu hastalığı hakkında sözleri...

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