Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme
Mehmet Ali Erbil'den gelen son dakika haberi milyonları kahretti! Geçtiğimiz günlerde "2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" şeklinde bir açıklama yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yoğun bakıma kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in yeniden yoğun bakıma kaldırılmasının ardından hayranları Mehmet Ali Erbil öldü mü? Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nedir? gbi soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika bilgileri ve kızı Sezin Erbil'in açıklaması...
DOSTLARINA İÇİNİ DÖKTÜ
İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu. Bu süreçte Erbil'i hiç yalnız bırakmayan yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar ile akşam yemeğinde buluşan Erbil, yakın dostlarına dede olmasından sağlık sorunlarına kadar birçok konuda açıklamalar yaparak içini dökmüştü.
TABURCU OLDUKTAN SONRA NELER YAŞANDI?
Mehmet Ali Erbil 235 gün hastanede verdiği yaşam mücadelesini canlı yayında anlattı. Zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil'in değişimi dikkat çekti. İşte Mehmet Ali Erbil ve kaçış sendromu hastalığı hakkında sözleri...
MEHMET ALİ ERBİL CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI! VİDEO İÇİN TIKLAYIN!