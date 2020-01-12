Son dakika: Mehmet Ali Erbil öldü mü? Milyonları kahreden gelişme

DOSTLARINA İÇİNİ DÖKTÜ

İki beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu. Bu süreçte Erbil'i hiç yalnız bırakmayan yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar ile akşam yemeğinde buluşan Erbil, yakın dostlarına dede olmasından sağlık sorunlarına kadar birçok konuda açıklamalar yaparak içini dökmüştü.