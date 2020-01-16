Zahide Yetiş'in sorduğu cinsel ilişki sorusu son bölüme damga vurdu: Valla bu işte utanma sıkılma yok

Zahide Yetiş'in sunduğu Zahide Yetiş'le programının son bölümünün konuğu olan Dr. Feridun Kunak'a yönelttiği cinsel ilişki sorusu ile sosyal medya gündemine oturdu. Türkiye'nin sabah kuşağı programları arasında olan Zahide Yetiş'le hafta içi her gün Show TV'de ekranlara geliyor. Başarılı sunucu Zahide Yetiş sağlıktan yaşama birçok konuda halkın ve izleyicilerin çözüm istediği başlıkları ele alıyor ve işliyor. Yetiş, sunuculuğunu yaptığı programda Dr. Feridun Kunak'a ilginç bir soru yöneltildi.