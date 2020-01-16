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- 16.01.2020 17:41
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- Son Güncelleme:
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- 16.01.2020 18:30
Zahide Yetiş'in sorduğu cinsel ilişki sorusu son bölüme damga vurdu: Valla bu işte utanma sıkılma yok
Zahide Yetiş'in sunduğu Zahide Yetiş'le programının son bölümünün konuğu olan Dr. Feridun Kunak'a yönelttiği cinsel ilişki sorusu ile sosyal medya gündemine oturdu. Hemoroid ağrılarının ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var. Ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım." sözlerinin ardından yönelttiği cinsel ilişki sorusu ile sosyal medya gündemine oturdu. İşte Zahide Yetiş'lenin son bölümüne damga vuran ve çok konuşulan cinsel ilişki sorusu...
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