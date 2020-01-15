Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve yayın tarihini EDHO severlerle paylaştı. Atv'nin 5 yıldır devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncularla 5 sezondur reytingleri altüst ediyor. Peki 2 haftadır olmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca beklenen haberi Instagram hesabından duyurdu.

ATV'nin sevilen projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak merak edilen soruların cevabını verdi.

"ARANIN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ DEĞİL"

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı da yayınlanmadı. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil."

EDHO YENİ BÖLÜMÜYLE 28 OCAK'TA EKRANLARDA

"Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politikalarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere."

153. SON BÖLÜMDE BAKIN NELER OLMUŞTU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 153. SON BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - TIKLA

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.